Появилось видео из квартиры в Колпино, где отец удерживал шестерых детей

Квартира, где жила семья, оказалась захламленной. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

История с отцом, который пять часов удерживал в квартире своих шестерых детей, обрастает новыми подробностями. Так, издание «Невские новости» публикует видео из квартиры в городе Колпино, где все и происходило.

- Квартира оказалась захламлена. В глаза бросается отсутствие ремонта, полная антисанитария. По комнатам разбросаны мусор, окурки, старые вещи. На кроватях детей тоже груды мусора, тонкие матрасы и грязное белье, - пишет СМИ.

Напомним, что Уполномоченный по правам ребенка в Санкт-Петербурга Анна Митянина уже отметила плохие бытовые условия в съемной квартире, где жила приезжая семья из Архангельска.

По словам Митяниной, из-за этого дети имеют кишечную инфекцию. Кроме того, у всех шестерых отмечены истощение и анемия из-за плохого питания. Все юные участники драмы пока находятся в больницах, мать их еще не навещала.