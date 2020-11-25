«Они истощены, их не кормили»: Уполномоченный по правам ребенка рассказала о состоянии детей, которых удерживал отец в Колпино

Дети, которых держал в заложниках отец, оказались в больнице. У всех нашли истощение.
Фото: Артем КИЛЬКИН
Уполномоченный по правам ребенка в Санкт-Петербурге Анна Митянина рассказала о состоянии детей, которых пять часов удерживал отец в Колпино и которые были освобождены после того, как мужчина сдался. Известно, что всех шестерых мальчиков в возрасте от 3 до 15 лет отправили в больницу.
- Они были в 22-й больнице, но вчера старших, 9 и 15 лет, отправили в больницу имени Филатова. У одного травма черепно-мозговая, повреждение носа, ссадины многочисленные. И у обоих температура. Пока все шестеро остаются под присмотром медиков, - сообщила Митянина. - Опасений за жизнь нет, но врачи отмечают крайнюю степень истощения, низкий гемоглобин. Это говорит, что детей не кормили полноценно. Также есть кишечные заболевания, что связано с санитарными условиями проживания.
Напомним, что ранее появилась информация о том, что у одного из старших детей медики диагностировали перелом носа.
Малышей и подростков увезли с места СП на скорой.
Фото: Артем КИЛЬКИН
Что касается матери, то она, после вчерашнего опроса в полиции, к детям так и не пришла и на связь не выходит. Где она находится, социальные службы не знают. При этом женщине готовы предоставить место в отдельной палате, чтобы она была с ребятишками рядом.
Пока семью разлучать не планируют, но все будет зависеть от поведения мамы мальчиков. Известно, что на учете она не состоит, к ответственности не привлекалась. Проблемы же видны в непростых отношениях взрослых и антисанитарии в квартире.
- Как только психологический портрет и социальный статус матери будет определен, то семья сможет воссоединиться и ей будет оказана помощь в одном из кризисных центров города. Если же будет установлено, что мать не может выполнять свои родительские обязанности, то детей отправят в специальные учреждения. Но пока об этом речи не идет, - отметила уполномоченный по правам ребенка.
Буйный отец успел разбить окно, пока скандалил с женой.
Фото: Артем КИЛЬКИН
Сам буйный отец пока остается под стражей. Ему уже предъявили обвинение в незаконном лишении свободы, а позже должны избрать меру пресечения.
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