96 классов в 53 школах закрыты на карантин в Санкт-Петербурге 25 ноября

96 классов в 53 школах закрыты на карантин. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Комитет по образованию Санкт-Петербурга привел новые данные по классам школ и группам детских садов, закрытых на карантин из-за вспышки среди учащихся и воспитанников коронавируса и прочих инфекционных заболеваний.

- На 25 ноября в Санкт-Петербурге в связи с выявлением коронавируса или распространением ОРВИ закрыты 22 группы в 15 детских садах, на обучении с использованием дистанционных технологий находятся 96 классов в 53 школах (0,48 % от общего количества классов в городе), - сообщает пресс-служба Комобра.

Одновременно растет и число школьников, которые по желанию родителей перешли на домашний формат учебы. Количество таких учеников составляет уже 12 985 человек.

Напомним, что пока в Смольном не намерены отправлять всех детей на «удаленку». Против этого выступает и Роспотребнадзор. Тем не менее, слухи о переходе старшеклассников на дистанционный формат, появляются практически ежедневно.