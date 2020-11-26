Видео ДТП с матерью и двумя детьми, которых сбили в центре Санкт-Петербурга, попало в сеть

Машина задавила мать с детьми на Шпалерной улице в Петербурге, авария попала на видео Фото: принтскрин видео.

Утром 26 ноября 2020 года на Шпалерной улице в Санкт-Петербурге автомобиль сбил мать с двумя детьми. Около 8:00 часов женщина переходила дорогу по пешеходному переходу. Рядом с ней шла трехлетняя дочь, впереди она толкала коляску с полугодовалым сыном. Все трое пострадали.

- 27-летний водитель на "Фольксваген Поло" сбил 34-летнюю женщину и е трехлетнюю дочь и коляску с полугодовалым мальчиком, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

На опубликованном в сети видео видно, что женщина шла по пешеходному переходу. Автомобиль ехал на не очень большой скорости, но удар пришелся ровно по детям. Девочка подлетела в воздухе и упала на асфальт, коляска и вовсе улетела на несколько метров вперед. Саму женщину машина почти не задела. От испуга она сначала отвернулась, но через мгновение бросилась к детям.

В итоге у обоих детей травмы головы, у матери - вывих руки. Полиция ведет проверку.