Три квартиры признаны непригодными для жилья в доме во Всеволожске после ЧП с газом

После взрыва в квартире начался пожар. Фото: vk.com/spb_today

Три квартиры дома во Всеволожске, где вечером воскресенья взорвался баллон с газом, признаны временно непригодными, точнее небезопасными для жилья. Люде из них временно разместили в гостинице, а остальным жильцам многоэтажки разрешили вернуться назад к себе.

- По итогам осмотра конструкций спасателями и специалистами Госстройнадзора Ленобласти принято решение о возможности безопасного возвращения в квартиры жильцов подъезда до 9 этажа включительно. На 10 этаже признаны небезопасными три квартиры, расположенные под местом взрыва, - сообщает пресс-служба правительства Ленинградской области.

Отметим, что по сообщениям МЧС, взрыв произошел на последнем, 12 этаже жилого здания. В результате ЧП, были выбиты стекла на балконе, а также панель ограждения. Повреждены перекрытия на чердачном этаже и стены в соседних квартирах.

Точную степень повреждений оценит спецкомиссия с участием проектировщика здания, которая начнет работу утром понедельника. Деньги на ремонт даст правительство области.