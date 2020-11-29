"В домах напротив дрогнули стены": мощный взрыв прогремел в одном из жилых домов во Всеволожске

Взрыв прогремел на 12 этаже в доме по улице Добровольского. Фото: соцсети

В микрорайоне Южный в городе Всеволожск (Ленинградская область) произошло ЧП. Как сообщают очевидцы, прогремел взрыв в жилом доме 22 по улице Добровольского.

На месте работают экстренные службы Фото: Сергей ВОЛЧКОВ

- Мы с друзьями спокойно сидели на диване, - сообщили "КП-Санкт-Петербург" одна из свидетельниц происшествия. - Как вдруг раздался мощный хлопок. Наш дом находится напротив - но даже у нас дрогнули стены, и подпрыгнул диван.

По словам очевидцев, вокруг дома в радиусе по меньшей мере пятидесяти метров разбросаны осколки стекла и обломки мебели. Сама квартира изнутри полностью черная. Собеседники "Комсомолки" сомневаются, что если там были люди, они смогли бы остаться в живых.

В данный момент на месте происшествия работают экстренные службы. К дому съехались четыре пожарные машины, несколько полицейских авто и "Скорых".

- В 21:40 поступила заявка о пожаре, - рассказали "КП-Санкт-Петербург" в региональном управлении МЧС. - По прибытии на место было установлено, что горит квартира, огонь охватил площадь в 10 квадратных метров. Пожар оперативно потушили.

В настоящее время специалисты пытаются выяснить, что привело к ЧП. Одна из версий - взрыв газового баллона. Однако ее ставят под сомнение, поскольку многоэтажка не была газифицирована. По предварительной информации в результате ЧП никто не пострадал.