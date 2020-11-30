Стали известны подробности о ребенке, пострадавшем во время взрыва во Всеволожске

Взрыв прогремел на двенадцатом этаже жилой многоэтажки. Фото: предоставлено очевидцами

Взрыв и пожар в квартире на 12 этаже надолго выбили жителей дома № 22 на проспекте Добровольского во Всеволожске из привычной колеи. Чудо, что, несмотря на рассказы очевидцев, обошлось без жертв и серьезных травм. Однако совсем избежать увечий тем, кто оказался в эпицентре событий, все же не удалось – так, ранее «КП-Санкт-Петербург» сообщала, что медицинская помощь понадобилась ребенку. В понедельник, 30 ноября, появились подробности случившегося.

- В результате взрыва пострадал пятилетий мальчик, - сообщили нашему изданию в пресс-службе администрации Ленинградской области. – Врачи увезли его в больницу с резаной раной теменной части головы – судя по всему, ребенка ударило осколком стекла, который вынесло взрывной волной.

В больнице мальчику обработали рану, осмотрели и отправили домой под медицинское наблюдение. В настоящий момент его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Между тем из дома на проспекте Добровольского эвакуировали 32 человека – все это жильцы трех этажей, того, на котором непосредственно произошел взрыв, и двух нижних. Ночь они провели у друзей и знакомых – только двоим потребовалась гостиница. Сейчас администрация Ленинградской области решает вопрос с их дальнейшим размещением. Также пострадавшим будет предоставлена материальная помощь на ремонт квартир.

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