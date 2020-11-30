После падения трубы котельной на Архивной улице, прокуратура начала проверку

Обрушением трубы занялась прокуратура. Фото: vk.com/spb_today

Прокуратура Санкт-Петербурга начала проверку по факту обрушения трубы котельной бывшего завода, расположенного на Архивной улице, что между Октябрьской набережной и Дальневосточным проспектом в Невском районе города.

- Прокуратура даст правовую оценку действиям ответственных должностных лиц, в том числе подрядных организаций на предмет соблюдения законодательства при проведении ремонтных работ на объекте, а также при содержании и обслуживании трубы в период эксплуатации, -сообщает пресс-служба ведомства.

Напомним, что огромная кирпичная конструкция рухнула около часа ночи в понедельник, 30 ноября. Грохот перебудил жителей окрестных домов, а обломки трубы побили припаркованные машины и сломали дверь в одном из подъездов жилого дома.

Со слов горожан, предупреждений о сносе не было. Известно, что разрешения на демонтаж не выдавалось.