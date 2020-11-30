БДТ отменил спектакль "Джульетта" с музыкой Сергея Шнурова

В БДТ Петербурга отменили спектакль с музыкой Шнурова Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Санкт-Петербурге Большой драматический театр имени Товстоногова отменил показ спектакля "Джульетта", музыку для которого написал лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров. Об этом в театре рассказали в понедельник, 30 ноября 2020 года.

- Уважаемые зрители, показ спектакля "Джульетта", который был запланирован на 1 декабря, отменяется, - рассказали в театре.

Вернуть деньги за билеты, купленные в кассе театра и театральных кассах города, можно вернуть в кассы БДТ. Возврат денег за электронные билеты произойдет автоматически.

Напомним, что ранее администрация "Ледового дворца" отменила все концерты вплоть до февраля 2021 года. Это связано с тем, что в Северной столице действует запрет на массовые мероприятия с 14 ноября 2020 года и продлятся до 15 января 2021 года. Два концерта перенесли на другое время.