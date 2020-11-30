Санкт-Петербург потерял 70% туристов из-за пандемии коронавируса

Санкт-Петербург не досчитался 70% туристов из-за пандемии по сравнению с 2019 годом. Фото: Олег ЗОЛОТО

Из-за пандемии коронавируса Санкт-Петербург не досчитался около 70% туристов в 2020 году. В 2019-м Северную столицу посетили 10 миллионов гостей, а в нынешнем – в лучшем случае 3,5 млн. Об этом заявил глава городского комитета по развитию туризма в Санкт-Петербурге Сергей Корнеев.

- Наши ранние прогнозы сбываются с учетом второй волны пандемии коронавируса. Мы теряем 70 процентов потока туристического. Границы во всем мире закрыты. Деловых мероприятий нет. Гостей-иностранцев у нас не было, за исключением начала 2020 года. Много ограничений повсюду, например, в учреждениях культуры, ключевых для города в плане туризма, - сообщил Сергей Корнеев в эфире телепрограммы «Петербург против коронавируса».

При всем этом Северная столица вновь выиграла туристический «Оскар», в этот раз в номинации «Всемирное лидирующее культурное направление». Как рассказывают в Смольном в этот раз в премии World Travel Awards голосовало беспрецедентное число человек – все соскучились по отдыху.