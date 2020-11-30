«Зенит» сообщил, на какой матч болельщиков пустят на стадион, несмотря на запрет по коронавирусу

Матч "Зенита" с "Боррусией" пройдет со зрителями. Фото: Артем КИЛЬКИН

«Зенит» сообщил, что грядущая домашняя игра с «Уралом» в рамках Российской Премьер-Лиги (РПЛ) пройдет все-таки без зрителей. Напомним, власти Санкт-Петербурга запретили доступ болельщиков на все спортивные мероприятия из-за роста заболеваемости коронавирусом. Однако, как оказалось, Смольный может сделать исключение для особых случаев.

- По важному международному матчу Лиги чемпионов УЕФА против дортмундской «Боруссии» принято исключительное решение – провести его со зрителями в соответствии с квотой регламента УЕФА. Матч состоится 8 декабря и начнется в 20:55, - поспешили уведомить в пресс-службе петербургского клуба.

Напомним, матч против немецкой команды будет заключительным для «Зенита» в рамках группового этапа Лиги чемпионов и может стать ключевым для борьбы за выход в Лигу Европы. Что касается РПЛ, то там сине-бело-голубые лидируют наряду с ЦСКА и «Спартаком», набрав равное количество очков.