Беглов: «Экономика Санкт-Петербурга держит удар коронавируса»

Губернатор Санкт-Петербурга заверил, что городская экономика держит удар коронавируса. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов отметил, что экономика города справляется с коронавирусом, несмотря на рост заболеваемости и ряд ограничений, принятых из-за ухудшения эпидситуации. Градоначальник напомнил, что доходы бюджета Санкт-Петербурга снизились, но все не настолько плохо, как могло быть.

- Уже можно сказать, что экономика нашего города держит удар эпидемии коронавируса. На прошлой неделе я подписал окончательный вариант бюджета Санкт-Петербурга на 2021 год. Доходы города составят 651,7 млрд рублей, а расходы – 741,3 млрд рублей. Это меньше, чем мы планировали до эпидемии, но снижение не столь серьезное, как казалось еще полгода назад, - сообщил Беглов во время традиционного обращения к петербуржцам на «Радио России».

Добавим, что за новый бюджет проголосовали 39 из 50 депутатов ЗакСобрания Северной столицы.