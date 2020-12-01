За смерть ребенка в детском саду воспитательнице дали два года ограничения свободы

За смерть ребенка воспитательнице на два года ограничили свободу. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Калининский районный суд Санкт-Петербурга вынес приговор воспитательнице детского сада №100, по вине которой в марте 2020 года погибла трехлетняя девочка. Ребенок умер, застряв головой в прутьях решетки на горке. Без присмотра она оставалась около десяти минут.

- Во время прогулки с детьми обвиняемая, не предвидя опасных последствий своего бездействия, хотя должна была и могла их предвидеть, должным образом не наблюдала за поведением детей, входящих в вверенную ей группу, отвлекалась на посторонние занятия на длительное время, не обеспечив тем самым надлежащий контроль за детьми, - сообщает Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

К тому времени, как взрослые заметили попавшего в западню 3-летнего ребенка, помочь уже ничем было нельзя. Позднее было возбуждено дело по статье «причинение смерти по неосторожности».

Воспитательница вину признала. Ей назначили два года ограничения свободы (но без лишения) и еще на такой же срок запретили работать с детьми.