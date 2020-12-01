В петербургском метро уменьшено количество поездов с 1 декабря 2020

В метро с 1 декабря сократили число составов. Фото: Олег ЗОЛОТО

В петербургском метро с 1 декабря уменьшено количество составов, выходящих ежедневно на линию. Теперь поезда станут курсировать реже, а ждать их, соответственно, придется дольше. Причиной стала пресловутая пандемия.

- Количество составов уменьшено на 10%, сейчас их курсирует 185. Это связано с коронавирусом - пасажиропоток упал, - рассказали в пресс-службе Комитета по транспорту.

Отметим, что теперь средний интервал движения, то есть время ожидания поезда на перроне, составит не 3,5, а 5 минут. Конечно, в час пик и на загруженных станциях время будет меньше, но кое-где прихода состава придется ждать больше привычного.

Напомним, что весной 2020 года из-за коронавирусных ограничений часть вестибюлей подземки была закрыта, а сам метрополитен работал лишь до 22:00 на вход и до 23:00 на выход.

Поезда метро «подменяли» собой автобусные маршруты, однако летом работа подземки вернулась к обычному графику, кроме «Новокрестовской». Станцию переименовали в «Зенит», но так и не открыли из-за малой нагрузки.

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В самой подземке информацию о сокращении опровергли и заявили, что просто перешли на зимний режим работы.