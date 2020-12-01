Власти Ленобласти планируют пустить электричку между Кудрово и Санкт-Петербургом

Электричка появится между Кудрово и Санкт-Петербургом. Фото: Артем КИЛЬКИН

Электричку могут пустить от Кудрово до Санкт-Петербурга. Эту идею уже поддержали власти Ленинградской области. Утром 1 декабря региональный комитет по транспорту вместе с муниципалами и ОЖД провели совещание, посвященное пуску электропоезда от Кудрово до станций «Ладожская» и «Волковская» и в обратном направлении.

- Уже выбраны места для строительства трех платформ в удалении от оси дорог не больше 50 метров. Пока прорабатывается вариант пуска девяти пар поездов в сутки, их время в пути составит около 20 минут. Стоимость проезда будет сравнима с билетом на автобус, - рассказывают в пресс-службе правительства 47-го региона.

Что касается даты запуска электрички, то это случится не раньше середины 2021 года. Тем временем в Кудрово открыли новый маршрут автобуса до станции метро «Улица Дыбенко»., транспорт пустили по Кудровскому проезду.