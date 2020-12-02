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Общество

Больше тысячи студентов помогают школьникам на смешанном обучении в Санкт-Петербурге

Изначально к делу привлекли 400 старшекурсников, но спрос оказался слишком большим
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Проект "Продленка на удаленке" активно помогает петербургским школьникам учиться из дома.

Проект "Продленка на удаленке" активно помогает петербургским школьникам учиться из дома.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Больше 1 тысячи студентов Педуниверситета имени Герцена помогают школьникам Санкт-Петербурга, находящимся на смешанной форме обучения по заявлению родителей из-за пандемии коронавируса. Вице-губернатор Ирина Потехина и руководители вуза называют этот проект «Продленка на удаленке». Сначала школьникам предлагали вебинары по пройденным темам, но сейчас учащиеся все больше стали просить помощи в выполнении домашних заданий.

- Из нового – появились чаты, индивидуальные консультации, физкультминутки, а также игры. К «Продленке» присоединяются не только школьники на смешанном формате обучения, но и дети, которые учатся очно. Университет даже думает над созданием «виртуальных классных руководителей», - рассказывает Ирина Потехина на своей рабочей странице во «Вконтакте».

По данным на 1 декабря 2020 года, на смешанном формате обучения находятся 13 811 юных петербуржцев. Сведения на 2 декабря не озвучивались. Напомним, дети учатся с помощью портала дистанционного образования.