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Коронавирус Covid-19

Еще 41 тысяча человек обследованы на коронавирус в Санкт-Петербурге за сутки

За все время пандемии заразились более 133 тысячи горожан
Лилия КОЗЛОВА
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Еще более 41 тысячи петербуржцев обследованы на коронавирус за сутки

Еще более 41 тысячи петербуржцев обследованы на коронавирус за сутки

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Санкт-Петербург продолжает активно бороться с распространением коронавируса. Каждый день огромное количество человек сдают анализы для обследования на наличие инфекции. Так, по данным Смольного на четверг, 3 декабря 2020 года, за последние сутки тестирование прошли более 41 тысячи петербуржцев.

- За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 41108 человек. Под медицинским наблюдением находится 2172 человека. Из них 48 - в обсерваторе, 1506 - контактные, 618 - на самоизоляции, - рассказали в администрации Северной столицы.

Отметим, что в течение последней недели в городе замедлился рост заражения. Каждый день выявляют порядка 3,7 тысяч новых заболевших.

Напомним, что накануне губернатор Александр Беглов подписал новые ограничения из-за пандемии. Больше всего они коснулись новогодних праздников. Так, с 30 декабря по 10 января будут закрыты музеи, театры, отменены все концерты, да и в рестораны можно будет сходить с трудом.

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