Гигантская очередь выстроилась у отдела судебных приставов в Санкт-Петербурге

Огромная очередь образовалась у отдела судебных приставов в Петербурге Фото: принтскрин видео.

С появлением коронавируса в жизни петербуржцев стали появляться и огромные очереди. Так, в четверг, 3 декабря 2020 года, жители Калининского района заметили десятки людей, которые выстроились в ожидании перед входом в районный отдел судебных приставов. Горожане стоят на холоде, образовав очередь длинной в десятки метров.

- Очередь в Калининский районный отдел судебных приставов. Это просто чтобы зайти и на КПП тебя записали по паспорту, - рассказали в социальной сети очевидцы.

Причина такого неожиданного массового скопления людей не сообщается. Возможно, многие горожане решили разобраться со своими задолженностями перед новогодними праздниками, чтобы иметь возможность выехать за границу.

Напомним, что минувшим летом, после продолжительного карантина, когда почти все магазины были закрыты, горожане выстроились в огромную очередь у магазина одежды бренда Zara на Невском проспекте. Шопоголики часами стояли на улице, лишь бы приобрести обновки.