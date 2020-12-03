Водитель Mercedes обстрелял грузовик на КАД в Санкт-Петербурге

Из-за перестрелки на КАД устроили план «Перехват» Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Санкт-Петербурге водитель Mercedes обстрелял колеса грузовика на Кольцевой автодороге. Инцидент произошел днем в четверг, 3 декабря 2020 года, на съезде с КАД на Шафировский проспект.

- Водитель легкового Mercedes выстрелил по колесам грузовика. Из-за происшествия ввели план "Перехват". Подробности случившегося устанавливаются. Детали выясняют полицейские, - пишут "Невские новости".

Причины такого агрессивного поведения водителя иномарки на данный момент не известны. Сообщений о поимке стрелка пока не поступало.

Напомним, что в конце ноября сотрудникам ГИБДД пришлось применить табельное оружие, чтобы поймать гонщика на "Фольксваген". Инспекторы проводили рейд по выявлению пьяных водителей. На требования об остановке мужчина на иномарке не отреагировал и начал гнать по дороге. В итоге полицейским пришлось стрелять гонщику по колесам.