Вторая партия вакцины от коронавируса прибыла в Ленинградкую область

500 ампул вакцины от коронавируса прибыло в Ленобласть Фото: Артем КИЛЬКИН

В четверг, 3 декабря 2020 года, в Ленинградскую область прибыла вторая партия вакцины от коронавируса "Спутник V", разработанной в московском НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи. Сейчас в регион пришло пока 500 комплектов из 1624, которые ранее были согласованы с министерством здравоохранения России.

- Вакцина требует особых условий транспортировки в морозильных камерах при -18 градусах. До конца года регион получит оставшуюся часть партии для 1624 человек, - рассказали в администрации Ленинградской области.

Соглашение на передачу региону 1624 доз препарата было подписано губернатором области Александром Дрозденко еще 28 сентября. Вакцинировать будут в первую очередь медицинских работников, занятых в ковидных стационарах.

Напомним, что первая партия вакцины в количестве 42 штук прибыла в Ленобласть 15 сентября. Лекарство также предназначалось для медиков.