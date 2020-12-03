Комздрав заявил о готовности Санкт-Петербурга к массовой вакцинации от коронавируса

Комздрав не назвал точную дату старта массовой вакцинации от коронавируса в Санкт-Петербурге. Фото: Артем КИЛЬКИН

Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга заявил о полной готовности города к началу массовой вакцинации от коронавируса. Напомним, президент России Владимир Путин поручил прививать обычных горожан уже в конце следующей недели. Однако точная дата начала вакцинации в Северной столице все еще неизвестна.

- Сейчас развернуты два пункта вакцинации от COVID-19 – в Горбольнице №40 и в поликлинике Красногвардейского района. До конца 2020 года планируется открыть ее три таких медпункта, в Боткинской больнице и поликлиниках Кировского и Калининского районов, для которых уже приобретается необходимое холодильное оборудование (для хранения вакцины – Прим.ред.), - рассказали в пресс-службе Комздрава.

Добавим, что 3 декабря Санкт-Петербург получил еще 1 600 доз прививки от коронавируса. Но они пока предназначены исключительно для медиков. К слову, в городе вакцинировались от инфекции лишь 217 медработников.