Смольный не считает критической эпидситуацию в Санкт-Петербурге

Смольный называет эпидситуацию в Санкт-Петербурге не критической, но напряженной. Фото: Олег ЗОЛОТО

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Евгений Елин подчеркнул, что в Смольном не считают критической текущую эпидемиологическую ситуацию в городе. На начало декабря 2020 года в Северной столице свободных коек от 5 до 6 процентов, но власти обещают к бою курантов добавить еще 2,5 тысячи мест для больных коронавирусом. Итого в городе будет примерно 13,5 тысяч коек.

- Ситуацию с коечным фондом критической мы назвать не можем. Она напряженная, но мы понимаем, что будем делать в случае возникновения какой-то потребности. Если удастся снять риск роста заболеваемости, то новогодние ограничения впоследствии снимем, - заверил Евгений Елин.

Добавим, что в Смольном пригрозили организаторам подпольных праздничных вечеринок, если такие появятся вопреки запретам властей. Надзорных рейдов не обещают, но вот реагировать на жалобы добросовестных горожан будут исправно.

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