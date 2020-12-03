В Смольном пригрозили организаторам подпольных новогодних вечеринок

Смольный будет жестко реагировать на нарушение карантинных правил в новогодние праздники. Фото: Олег ЗОЛОТО

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Евгений Елин, в ходе прошедшего 3 декабря онлайн-брифинга рассказал, как власти города будут реагировать на нарушения жестких карантинных правил, установленных на Новый год и ближайшие дни.

- Будут сформированы рабочие команды, которые смогут выехать в случае злостного нарушения порядка. Реагировать будем безусловно. Взаимодействие с полицией налажено, - заявил чиновник и отметил, что сообщить о нарушении порядка можно будет по телефонам «горячей линии».

При этом специальных рейдов по кафе, ресторанам, клубам и прочим потенциальным местам подпольных вечеринок в Смольном пока не планируют. С другой стороны, контроль в последнее время и так был усилен. Проверяющие пошли даже по офисам и предприятиям, но силы не бесконечны.

Посидеть за праздничным столом под бой Курантов можно только дома. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Напомним, что на том же брифинге Елин попросил туристов не приезжать в Петербург на Новый год и назвал их одним их факторов, которые могут качнуть едва начавшую выправляться ситуацию в обратную сторону. Также опасны для эпидемиологического благополучия походы по местам массового скопления людей и праздничные корпоративы. Именно поэтому с 30 декабря по 3 января все рестораны, бары, кафе, столовые, закусочные должны быть полностью закрыты.

Чиновник призвал горожан отметить праздник дома и не рисковать здоровьем. Тем более, что дин негативным пример, названный «Уроком Басты» в городе уже есть. После концертов рэпера в Петербурге ждут очередную вспышку коронавируса.