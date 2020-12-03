Замдиректора «Ленавтодора» отправили в СИЗО по делу о взятке в 3,3 млн рублей

Замглавы "Ленавтодора" отправился в СИЗО по 31 января по делу о крупной взятке. Фото: Олег ЗОЛОТО

Приморский районный суд Санкт-Петербурга арестовал заместителя директора ГКУ «Ленавтодор» по обвинению в получении взятки размером в 3 370 000 рублей. Напомним, Илью Банникова задержали 1 декабря 2020 года. Следствие подозревает, что он помог за «символическую сумму» одной из компаний выиграть крупный контракт на ремонт дороги «Осиновая Роща – Магистральная».

- По версии СК, размер взятки составлял 8,5% от суммы госконтракта. В период с 1 по 30 сентября 2019 года обвиняемый вступил в сговор с директором ЛОГП «ПДРСУ №1» и получил деньги. В суде Банников вину не признал и попросил домашний арест, - передает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

В следственном изоляторе замдиректора «Ленавтодора» просидит минимум по 31 января 2021 года. По уголовному делу ему грозит от 8 до 15 лет лишения свободы.