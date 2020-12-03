Смольный установил размер прожиточного минимума за третий квартал 2020 года

Назван размер прожиточного минимума за III квартал 2020 года в Санкт-Петербурге. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Губернатор Александр Беглов установил размер прожиточного минимума за третий квартал 2020 года. Соответствующее постановление уже опубликовано на сайте Смольного. В расчете на одну душу населения размер прожиточного минимума составил 11 684 рубля и 50 копеек, а для трудоспособного населения – 12 826 рублей и 30 копеек. Для пенсионеров сумма меньше – 9 478 рублей и 10 копеек, а детям – 11 391 рубль и 10 копеек.

- Расчеты произвели на основании потребительской корзины и данных об уровне цен на продукты питания и индексах потребительских цен на непродовольственные товары и услуги. Если доходы жителя Санкт-Петербурга меньше установленной величины прожиточного минимума, то он имеет право на получение различных мер соцподдержки: детских пособий, доплат к пенсии и так далее, - отмечают в пресс-службе Смольного.

Ранее петербуржцы назвали идеальный для себя размер заработной платы.