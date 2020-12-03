Эксперт назвал условие выработки коллективного иммунитета от коронавируса у петербуржцев

Ученый рассказал, как Санкт-Петербургу сформировать коллективный иммунитет от коронавируса. Фото: Артем КИЛЬКИН

И.о. директора института биомедицинских систем и биотехнологий СПбПУ имени Петра Великого Андрей Васин рассказал об условии, которое необходимо для выработки коллективного иммунитета от коронавируса среди петербуржцев. По словам эксперта, властям города необходимо привить достаточное число жителей.

- В период пандемии мы в естественной форме встречаемся с вирусом, благодаря чему у нас вырабатывается естественный иммунитет. Вакцинация же нужна для того, чтобы те самые заветные 60-65% населения получилил защиту от инфекции. В итоге это помогло бы остановить распространении коронавируса, - рассказал ученый из СПбПУ в эфире телепрограммы «Петербург против коронавируса».

Добавим, что исследователи из Северной столицы выяснили, что прививка от БЦЖ способна тренировать иммунитет и защитить от коронавируса.