Власти Санкт-Петербурга и Ленобласти согласуют генеральные планы

Генеральные планы Санкт-Петербурга и Ленобласти собираются согласовать. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Власти Санкт-Петербурга и Ленинградской области договорились согласовать генеральные планы по ряду наиболее важных направлений, которые будет полезно развивать именно в коллаборации. По словам губернатора Северной столицы Александра Беглова, регион и город являются одной агломерацией и будущий проект должен одинаково хорошо работать на оба региона.

- Некоторые объекты в области и Петербурге призваны решить наши общие задача. Это, например, строительство жилья, транспортного сообщения, экологии, а также ряд других направлений в генеральных планах, - цитируют Беглова в пресс-службе Смольного.

Добавим, что ранее Санкт-Петербург и Ленобласть объявили об объединении для решения проблемы отходов. Власти подписали соглашение о создании единого мусорного оператора. Предполагается, что соответствующее акционерное общество появится уже в 2021 году.