Лисицу с мертвой кошкой в зубах заметили в Мурино

Лиса раздобыла городскую кошку в качестве ужина в Санкт-Петербурге. Фото: vk.com/spb_today_unreleased

Проворная лисица добыла себе кошку в Мурино на глазах удивленных прохожих. Об этом рассказала анонимная девушка, автор видео, которая наткнулась на дикое животное посреди темного времени суток, прогуливаясь с парнем на безлюдной улице. Судя по записи, лиса изучала территорию, оббегала каждый уголок и таки нашла себе «ужин». Правда, непонятно, она сама убила кошку или решила довольствоваться падалью.

- Господи! Так страшно… Она ждет, когда мы уйдем, Сереж. Обалдеть, лиса! Чего делать? Просто… я в шоке! – льются эмоции девушки с видеозаписи, опубликованной в группе «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург» во «Вконтакте».

Комментаторы публикации жалеют кошку и вспоминают, что в черте города уже не раз видели лис, так что ничего удивительного в новости нет. Напомним, в октябре петербуржцы даже жаловались на нашествие рыжих плутовок.