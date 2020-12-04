Почти 3,7 тысяч человек заразились коронавирусом в Санкт-Петербурге на 4 декабря 2020 года

Еще 3,7 тысячи петербуржцев заболели коронавирусом на 4 декабря Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Ежедневный прирост зараженных COVID-19 в Санкт-Петербурге продолжает стабильно находиться на одном уровне. По данным оперативного штаба по коронавирусу на пятницу, 4 декабря 2020 года, в Северной столице выявили еще 3 694 заболевших. Стремительного роста пока в городе не наблюдается.

-С начала пандемии в Петербурге зафиксировано 140 674 случаев заражения коронавирусом. За все время умерли 5 725 человек, из них 57 скончались за последние сутки, - сообщили в оперштабе.

Надо отметить, что наблюдается рост статистики выздоровлений. На 4 декабря выписали еще 2 437 человек, накануне - 2 940 пациентов. Общее число человек, которые смогли побороть инфекцию достигло 80 441.

Напомним, что с 4 декабря в Петербурге вступили в силу очередные ужесточения коронавирусных ограничений. Уже сегодня закроются аквапарки и океанариумы, детям до 16 лет запрещено ходить в театры.