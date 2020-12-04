Ограничения вызвали массовый отказ от туров на Новый год в Санкт-Петербург

Новые ограничения испугали новогодних туристов. Фото: Олег ЗОЛОТО

Россияне стали массово отказываться от новогодних туров в Санкт-Петербург. Такой тренд фиксируют отечественные туроператоры после введения новых карантинных мер, которые существенно ограничили возможность весело провести время в праздники.

- Жесткие ограничения вызвали массовые аннуляции туров в этот город, - сообщили ТАСС в Российском союза туриндустрии.

Эксперты опасаются, что вслед за Петербургом подобные меры могут ввести в других регионах, что обрушит новогодний спрос на поездки в целом.

Можно сказать, что план Смольного удался, ведь, по словам вице-губернатора Евгения Елина, туристов в этот раз в городе видеть не хотели.

- Мы очень любим гостей и туристов, но извините, не в этом году. Не надо к нам приезжать, - заявил накануне чиновник, объяснив, что туристы могут стать фактором роста числа заболеваний.

Отметим, что по данным экспертов отрасли, Петербург потерял около 70% туристов в 2020 году.