Платформе «Можайская» в Дудергофе вернули историческое название

Станцию уже украшают новые таблички и указатели. Фото: Администрация муниципального образования город Красное Село

С сегодня железнодорожная платформа «Можайская» носит имя «Дудергоф».

– Переименование остановочного пункта связано с возвращением исторического названия, которое носила станция с момента открытия в 1879 году и по 1950 год, – сообщают в Северо-Западной пригородной пассажирской компании.

Сейчас Дудергоф – это исторический район Санкт-Петербурга. Но в XV веке эта территория называлась Дударовским погостом и входила в состав Новгородской республики. Во времена шведского владычества погост переименовали в Дудергоф и перевели в личные владения губернатора Ингерманландии барона Юхана Шютте. Но уже к 1770-м годами на карту вновь возвращается название «Дударовская», на сей раз в качестве имени деревни.

Здание вокзала было построено в конце XIX века. Фото: Администрация муниципального образования город Красное Село

В 1950-м поселение переименовали в Можайский в память о контр-адмирале, летчике и изобретателе, который в XIX веке испытывал близ поселка первый российский самолет. К 2016-у Можайский вновь стал называться Дудергофом.

А вот переименование одноименной железнодорожной станции немного припозднилось. Теперь же здание 1899 года работы архитектора Семена Лазарева-Станищева украшают новые таблички и указатели.

Будьте внимательны: новое название станции уже внести в систему продажи билетов, билетные автоматы и мобильные приложения!