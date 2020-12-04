После обнаружения трех тел в бытовке в Пушкине Следственный комитет завел дело

Следком завел дело после гибели трех мужчин в Пушкине. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Петербургское управление Следственного комитета России завело уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности». Причиной стала страшная находка на Саперной улице в Пушкине, где в бытовке лежали тела трех мужчин.

- Из материалов уголовного дела следует, что 3 декабря 2020 года около одного из домов по Саперной улице в бытовке были обнаружены трупы без внешних признаков насильственной смерти.

Осмотрев тела погибших, эксперты пришли к выводу, что причиной трагедии, скорее всего, стало неосторожное обращение с огнем. Погибшие топили печку, чтобы согреться и отравились угарным газом.

Сейчас по делу назначены необходимые экспертизы. Известно, что среди погибших есть 48-летний гражданин Белоруссии и 58-летний уроженец Новосибирской области. Личность третьего мужчины устанавливается.