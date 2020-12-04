Умерла старейшая жительница Санкт-Петербурга, причиной стал коронавирус

В Петербурге умерла старейшая жительница города Фото: Александр ГЛУЗ

В Санкт-Петербурге умерла старейшая жительница города - Клавдия Павловна Селюженок. Ей было 108 лет. Пенсионерка, родившаяся еще при имперской России, скончалась 2 декабря 2020 года, пишет газета "Петербургский дневник". По предварительным данным, причиной смерти стала коронавирусная инфекция.

Клавдия Павловна родилась во времена царствования Николая II - 7 ноября 1912 года. Долгожительница пережила две войны, блокаду Ленинграда, смену власти. Как раз незадолго до смерти она отпраздновала свой очередной день рождения.

По профессии она была технологом по металлу. Долгие годы проработала на заводе "Арсенал".

Ранее стало известно, что коронавирус унес жизнь знаменитого петербургского радиожурналиста Алексея Захарцева. Корреспондент уже шел на поправку и даже активно общался в соцестях. Но неожиданно болезнь дала осложнение и он скончался 3 декабря.