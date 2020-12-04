Парадные интерьеры отреставрировали в Юсуповском дворце

Парадным интерьерам Юсуповского дворца вернули первозданный вид. Фото: gov.spb.ru

В Юсуповском дворце на Мойке отреставрировали очередную часть интерьеров. В 2020 году мастера сделали акцент на личных комнатах княгини, расположенных на втором этаже здания, - Малой белой гостиной, Фарфоровом будуаре, ванной и Персидской комнате (Восточном будуаре – Прим.ред.). На работы выделили 200 млн рублей. Судя по фотографиям, результат реставрации впечатляет.

В этот раз мастера взялись за личные комнаты княгини. Фото: gov.spb.ru

- После расчисток реставраторы сумели раскрыть изначальный цвет всех парадных интерьеров, которые на протяжении столетия не раз перекрашивались. Утраченные детали восстанавливались по иконографии и по серии акварелей художника Андрея Редковского, хранящихся в Русском музее, - отметили в пресс-службе Смольного.

Интерьерам вернули первоначальный цвет. Фото: gov.spb.ru

Добавим, что дворец поэтапно реставрируют еще с 2012 года. За 8 лет на работы затратили 778,5 млн рублей. Промежуточный итог следующий – мастера отреставрировали фасады дома рода князей Юсуповых и соседних флигелей, Белоколонный зал, Дубовую столовую, интерьеры Мавританской и Музыкальной гостиных, Биллиардную, а также парадный вестибюль и другие уголки дворца.