Дополнительное освещение появилось на 40 «зебрах» в Санкт-Петербурге

Дополнительное освещение появилось на 40 пешеходных переходах в Санкт-Петербурге. Фото: Смольный

40 пешеходных переходов получили дополнительное освещение в 2020 году в Санкт-Петербурге. Согласно нормативам, «зебра» должна быть освещена в 1,5 раза лучше, чем остальная проезжая часть. Всего за последние 5 лет в Северной столице установили дополнительные фонари на 1 975 регулируемых и нерегулируемых пешеходных переходах.

- Светло на дорогах должно быть круглые сутки, особенно в темные месяцы года. В этой работе необходимо внедрять инновационные технологии, - цитируют идею губернатора в пресс-службе Смольного.

По словам Александра Беглова, в городе продолжат реализацию пилотного проекта по установке «умных» фонарей. Благодаря ноу-хау в темное время суток пешехода отчетливо видно на «зебре», контрастный белый свет как будто «обводит» человека. При этом не страдает и водитель – его не может ослепить.