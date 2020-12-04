Следком возбудил уголовное дело после визита в общежитие-свинарник в Ленобласти

Следком возбудил уголовное дело по статье за халатность после визита в общежитие-свинарник в Ленобласти. Фото: lenobl.sledcom.ru

Следком возбудил уголовное дело, увидев антисанитарные условия жизни обитателей общежития, напоминающего свинарник, в поселке Тайцы Гатчинского района Ленобласти. Напомним, люди не раз жаловались на разруху и «спартанскую» обстановку в прокуратуру и СМИ. Следователи требуют отвечать перед законом местных чиновников.

- По нашим данным, должностные лица администрации Таицкого горпоселения не реагировали на неоднократные заявления граждан, а также не исполняли предписания прокуратуры и решения суда. Имущество многоквартирного дома не отвечает характеристикам надежности и безопасности для жизни и здоровья проживающих там, - передает пресс-служба СУ СК РФ по Ленобласти.

Главные жалобы жильцов на ужасную канализацию и систему водоснабжения подтвердились. Впрочем, это можно заметить и самостоятельно на видео с места. По уголовной статье за халатность виновникам может грозить в худшем случае арест на срок до 3 месяцев.