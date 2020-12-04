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Общество

Здание бывших ж/д касс на канале Грибоедова продали за 1,1 млрд рублей

Предполагается, что дом напротив Казанского собора оборудуют под отель
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Старинное здание билетных касс РЖД на набережной канала Грибоедова продали за 1,1 млрд рублей. Фото: auction-house.ru

Старинное здание билетных касс РЖД на набережной канала Грибоедова продали за 1,1 млрд рублей. Фото: auction-house.ru

Старинное здание билетных касс РЖД на набережной канала Грибоедова, 24А, месяц назад выставленное на торги за 853 млн рублей, в итоге продали за наивысшую цену – 1,151 млрд рублей. В аукционе приняли участие всего лишь трое претендентов. Длились торги не быстро – чуть больше 9 часов. Победителем стало АО «СЗ «Отель Введенский». Предполагается, что в доме появится гостиница.

К слову, здание хоть и построено в 1884 году, но не является памятником. При этом дом включен в объекты культурного наследия. По словам пресс-службы Российского аукционного дома (РАД), помещения находятся в хорошем состоянии. Площадь пятиэтажного дома составляет 9,2 тысячи квадратных метров.

- Торги прошли в ожесточенной конкуренции, и это справедливо, поскольку стоимость таких активов со временем только возрастает. Это по-настоящему бриллиантовый актив для рынка Санкт-Петербурга, на карте которого, мы уверены, в ближайшее время появится новый знаковый объект, - отмечают в РАД.