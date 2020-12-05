Рост потребительских цен зафиксировали за ноябрь 2020 года в Санкт-Петербурге

Цены выросли на 0,5 процента за ноябрь 2020 года в Санкт-Петербурге. Фото: Артем КИЛЬКИН

Цены выросли за ноябрь 2020 года в Санкт-Петербурге. Согласно последним данным Росстата, стоимость товаров за минувший месяц в Северной столице увеличилась на 0,5%. Та же ситуация и в Москве. Что касается роста цен в городе с начала 2020 года, то пока он составляет 3,7%. Больше всего выросла стоимость сахарного песка.

- Существенно подорожали масло подсолнечное и яйца куриные. Прирост цен наблюдался на отдельные виды плодоовощной продукции: на огурцы – 39,2%, помидоры – 27,6%, виноград – 7,4%, картофель – 7,2%. Вместе с тем цены на лимоны снизились на 2,0%, апельсины – на 1,2%, капусту белокочанную – на 0,9%, яблоки – на 0,4%, - пишут «Невские новости».

А вот ингредиенты традиционного новогоднего блюда, салата Оливье, подорожали сразу на 40%. Эксперты связывают такой большой рост цен не только с новогодними накрутками, но и с пандемией коронавируса и курсом доллара.