За сутки более 42 тысяч человек обследовали на коронавирус в Санкт-Петербурге

Еще 42 тысячи человек сдали тесты на коронавирус в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Санкт-Петербург постепенно начинает выходить на плато по коронавирусу. Уже более недели каждый день новый прирост зараженных не превышает 3,7 тысяч человек. Обследование населения проходит массово. Так, по данным на 5 декабря 2020 года за последние сутки анализы на выявление COVID-19 сдали более 42 тысяч человек.

- За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 42810 человек. Под медицинским наблюдением находится 2379 человек. Из них 51 - в обсерваторе, 1977 - контактные, 351 - на самоизоляции, - рассказали в администрации Северной столицы.

Отметим, что на данный момент в Петербурге в активной стадии болезни коронавирусом находятся 54 508 человек.

С 4 декабря в городе начали действовать новые жесткие ограничения. Больше всего они ударили по ресторанам, театрам и концертным залам. Бизнесмены потребовали от Смольного компенсировать им эти убытки.