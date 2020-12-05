Военных с пушками заметили у Финляндского вокзала в Санкт-Петербурге

Военных с пушками заметили в центре Петербурга
Фото: СОЦСЕТИ
Днем в субботу, 5 декабря 2020 года, жители Санкт-Петербурга заметили на набережной напротив Финляндского вокзала необычную картину - около десятка мужчин в военной форме выстраивали артиллерийские пушки. Горожане опубликовали в социальной сети фотографии и стали гадать причину такого "перформанса".
- Это владельцы баров Смольный штурмовать идут, а там еще и Аврора подтянется, - пошутил петербуржец Александр Николаев.
- Это чтобы не купались во время пандемии.
- Это разборка Питерская, - вспомнил старый мем один из горожан.
Большинство горожан вспомнили, что 5 декабря отмечается день воинской славы, а рядом с местом, где заметили военных, артиллерийское воинское училище. По всей видимости, пушки выкатили в честь праздника.
Напомним, что сегодня Михайловская военная артиллерийская академия Санкт-Петербурга отметила 200-летний юбилей.