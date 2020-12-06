Желтый дым над Кировским заводом встревожил петербуржцев

Выбросы на предприятии люди заметили в воскресенье утром Фото: СОЦСЕТИ

Странный дым желто-коричневого цвета жители Санкт-Петербурга заметили над Кировским заводом в воскресенье, 6 декабря. По словам очевидцев, сомнительное облако опускается на дома, стоящие неподалеку. Кроме того, люди жалуются на едкий запах серый, который появился одновременно с задымлением.

- Вот такими ядовито-желтыми выбросами в 11:20 радует Кировский завод. Опускается на ближайшие дома в районе Новоовсянниковской, едкий запах серы, - пишут очевидцы в соцсетях.

Как сообщил «Комсомолке» источник, никакого ЧП на заводе не произошло, и выброс случился из-за каких-то технологических процессов. Никаких обращений в МЧС также не было зафиксировано.

А тем временем петербуржцы шутят в комментариях, что едкий запах промышленных выбросов – это своего рода тест на коронавирус. Если вы можете чувствовать этот «аромат», значит, опасная инфекция вас не зацепила.