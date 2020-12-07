Полиция разыскивает жертв лже-продавца газоанализаторов в Санкт-Петербурге

Жертв лже-продавца газоанализаторов разыскивает петербургская полиция / Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

В Санкт-Петербурге полиция разыскивает жертв молодого мошенника, обманывавшего пенсионеров на деньги. 2 декабря в отдел МВД обратился 86-летний житель Фрунзенского района. Мужчина рассказал, что к нему в квартиру в доме 39 по Будапештской улице пришел некий человек и убедил купить газоанализатор. Причем устройство обошлось пенсионеру в 5 490 рублей.

- Полицейские изобличили в совершении указанного преступления 21-летнего неработающего жителя Московского района Петербурга. По версии оперативников, это не первый эпизод на счету злоумышленника: действуя по аналогичной схеме, в конце ноября он продал газоанализатор другой пожилой жительнице Фрунзенского района, - рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленобласти.

По обоим фактам возбуждены уголовные дела о мошенничестве. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

Сейчас полицейские разыскивают других возможных жертв парня.

Если Вы или Ваши близкие пострадали от действий указанного гражданина, просьба сообщить об этом по телефону: 766-02-02, 573-63-10.