Суд отказал петербуржцам, требовавшим разрешить возить оружие в метро

Суд не разрешил возить оружие в метро. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Санкт-Петербургский городской суд отказал в удовлетворении иска инициативной группе местных жителей, которые требовали изменить правила провоза оружия в метрополитене. Точнее, признать недействующим подпункт правил, запрещающий возить в метро оружие и боеприпасы.

- 28 октября суд зарегистрировал административное исковое заявление Григория Дронова к Правительству Санкт-Петербурга об оспаривании подпункта 14 пункта 32 Правил пользования Петербургским метрополитеном, утвержденных Постановлением Правительства СПб. 7 декабря, в ходе рассмотрения дела, суд в иске отказал, - сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Напомним, что одинаковые иски подавали сразу трое жителей города, увлекающихся охотой. Они мотивировали свои требования тем, что без личного автомобиля или такси не могут поехать за город и отдаться своему увлечению вволю.

Однако суд не прислушался к бедам любителей пострелять и оставил действие правил в силе.