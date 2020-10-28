Петербуржец в суде оспорил запрет на провоз оружия и газовых баллонов в метро

Петербуржец оспорил в суде новые правила поездок в метро. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Житель Петербурга решил в суде оспорить правила поведения в метро. Причем возмутило его не требование носить маски и перчатки или запрет на самостоятельный спуск детских колясок на эскалаторе, а нормы провоза…оружия и газовых баллонов.

- Санкт-Петербургский городской суд зарегистрировал исковое заявление к правительству Санкт-Петербурга об оспаривании подпункта 14 пункта 32 Правил пользования Петербургским метрополитеном, - сообщает Объединенная пресс-служба судов.

Надо сказать, что подпункт 14 пункта 32 гласит следующее: «Пассажирам запрещается провозить оружие (в том числе спортивное и газовое – прим.ред.), его основные части, боеприпасы, взрывчатые вещества или другие устройства, предметы и вещества, коррозийные и другие опасные вещества, бытовые газовые баллоны.

Список запрещенных веществ содержится в отдельном перечне и занимает не одну страницу. Что именно из него не понравилось петербуржцу – вопрос открытый.

Материалы по иску переданы судье, дата рассмотрения пока не назначена.