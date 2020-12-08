Медведи Санкт-Петербурга отправились в зимнюю спячку

Медведь Потапыч из Петербурга отправился в зимнюю спячку / Фото: "Велес"

Несмотря на то, что зима в Санкт-Петербурге еще только календарная, а погода совсем не радует горожан снегом, первый медведь из центра реабилитации диких животных "Велес" отправился в спячку. Бурый красавец Потапыч, почуяв минусовую температуру, забрался в берлогу, закрыл вход сеном, улегся поудобнее и лег спать.

- Каким тонким чутьем наградила природа животных: с первыми минусовыми температурами Потапыч отправился спать, - рассказали в центре.

Косолапый забрался в берлогу и плотно закрыл вход сеном / Фото: "Велес"

Пока что Потапыч единственный, кто решил отправиться спать. Остальные медведи еще бодрствуют.

Однако работники "Велеса" думают, что Потапыч проспит не всю зиму, а будет периодически выбираться во время оттепели, чтобы полакомиться любимой курочкой с медом или сухофруктами.

Напомним, что недавно в центре появился четвертый лев. Малыша назвали гордым именем - Зевс.