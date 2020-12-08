Бизнес-омбудсмен Борис Титов призвал власти Петербурга к компромиссу с рестораторами

Противостояние рестораторов и Смольного дошло до Москвы. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Ситуация с закрытием кафе, баров и ресторанов в Санкт-Петербурге в новогодние праздники и нежелание части самих заведений выполнять постановление губернатора, уже привела к скандалу с «Картой сопротивления» и дошла до Москвы. Так, в дело вмешался Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов.

- Питер оказался на том рубеже, когда экономика перерастает в политику. Рестораторы, по сути, объявили кампанию гражданского неповиновения. Не от того, что они так хотят. А потому, что по-другому не могут. Запрет на работу полностью лишает их дохода. Перед экономической смертью им ничего не остается, как демонстративно сопротивляться, - заявил во вторник журналистам Борис Титов, чьи слова приводит сайт бизнес-омбудсмена.

Титов отметил, что власти города лишь ускорят «гибель бизнеса», если не оставят людям рабочие места, ведь компенсировать потери коммерсантам не планируют. Бизнес-омбудсмен призвал найти компромиссное решение и предложил создать совместную группу для решения вопроса.