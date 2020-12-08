Видео с места пожара в автосервисе у «Старой Деревни» опубликовано МЧС

Автосервис сгорел у метро "Старая Деревня". Фото: МЧС РФ

Пресс-служба МЧС России опубликовало кадры с места серьезного пожара в автосервисе, который загорелся днем 8 декабря в Приморском районе Петербурга. Огонь моментально охватил ангар, в котором располагаются ремонтные боксы. На место ЧП примчались больше десяти нарядов спасателей.

- В 15:45 поступило сообщение о пожаре по адресу: Приморский район, улица Мебельная, дом 2 корпус 2. На территории СТО в боксе происходит горение на площади 200 кв. метров. В 15:55 ранг пожара повышен до № 1-Бис. В 16:06 ранг пожара повышен до № 2, - сообщала пресс-служба петербургского управления МЧС.

Вскоре огонь полыхал на площади в 450 квадратных метров, а с пламенем боролись 43 человека личного состава. В 16:36 им удалось локализовать возгорание, а в 16.57 была объявлена ликвидация открытого горения.

Сейчас идет проливка и разборка конструкций. Сведений о пострадавших не поступало.