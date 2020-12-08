193-я: очередная «Газель» разбилась под Мостом глупости

193-я по счету машина разбилась о Мост глупости. Фото: телеграм-канал "Мост глупости".

Знаменитый петербургский Мост глупости вновь пополнил свою «копилку». Очередной машиной, сломавшей себе кузов о низкую переправу, стала классическая «Газель» - излюбленная жертва моста. Она стала уже 193-ей с начала момента подсчета ДТП.

- Встречайте, у нас 193-й! Заметьте, что как только ломают предупредительные конструкции, так сразу чаще происходят ДТП. Нужна крепкая балка, - сообщает паблик «Мост глупости» ведущий летопись аварий.

Отметим, что машина стала 19-й по счету в нынешнем году. При этом интенсивность ДТП увеличилась после того, как ограничительные рамки на подъездах к мосту окончательно пришли в негодность.

Да так, что из не заметил даже водитель огромной футу. Грузовик 5 декабря смял себе кабину и стал 192-м участником шоу «разбей машину о мост».

Напомним, что о необходимости сделать больше предупреждающих конструкций говорил и известный блогер-урбанист Илья Варламов, вспомнивший о Мосте глупости осенью 2020 года.