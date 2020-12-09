Новый рекорд по числу зараженных коронавирусом установлен в Санкт-Петербурге 9 декабря 2020 года

Еще более 3,7 тысяч человек заболели коронавирусом в Петербурге Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге продолжается рост числа новых заболевших коронавирусом. В среду, 9 декабря 2020 года, инфекция установила новый антирекорд - за сутки заразились 3 761 человек. Предыдущий рекорд был установлен 6 декабря, тогда оперативный штаб по COVID-19 зафиксировал 3 753 случаев.

- За все время пандемии в Петербурге заболели коронавирусом 159 389 местных жителей. На данный момент активно болеют порядка 63,5 тысяч человек, - сообщили в оперативном штабе по коронавирусу.

Среди выздоровевших - 89 890 пациентов. Скончались более 6 тысяч человек.

Напомним, что накануне, 8 декабря, из больницы №15 выписали 65-летнего пациента с коронавирусом. Врачи отправили его долечиваться дома. Однако мужчина скончался по пути из больницы прямо на улице.

Тем временем в Петербурге готовят к открытию 12 пунктов вакцинации от коронавируса. Они должны начать работу до конца 2020 года.