23 пункта вакцинации от «ковида» откроется в Ленобласти

В Ленобласти начнут делать первые прививки от коронавируса уже в ближайшие дни. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Ленинградская область готова к началу вакцинации от коронавируса. По заявлениям властей региона, уже открыты шесть прививочных пунктов, а всего в областных медучреждениях планируют открыть 23 пункта по вакцинации.

- Первые прививочные заработали в Ленинградской областной клинической больнице (в Санкт-Петербурге – прим.ред.), а также в Кингисеппской, Тосненской, Всеволожской, Выборгской и Тихвинской больницах, - сообщает пресс-служба правительства Ленобалсти.

Первыми в очереди на добровольную вакцинацию стоят люди из групп риска: медики и учителя. Их начнут прививать уже на этой неделе. А со временем прививку от «ковида» сможет получить любой житель Ленобласти, но заставлять никого не станут.

Регион уже закупил 300 хладоэлементов, 20 дополнительных термоконтейнеров и индикаторов температуры для перевозки вакцины. Сейчас идет монтаж морозильных камер, куда поместятся до 30 тысяч доз препарата.

Напомним, что ранее о готовности к вакцинации заявляли и в Смольном.